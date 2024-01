Der FCM gastiert bei der mit zuletzt drei Siegen in Serie wiedererstarkten Eintracht aus Braunschweig. Zudem ist das Sturm-Duo der Clubs bereit.

Sammelte bereits zehn Scorerpunkte für den FCM in dieser Zweitliga-Saison: Baris Atik (l.).

Magdeburg - Christian Titz kämpfte sich am Freitag zu Fuß und von der Kapuze seiner Jacke geschützt durch den Regen auf den Trainingsplatz. Dort vermisste der Trainer des 1. FC Magdeburg keinen seiner Akteure. Alle waren da. Somit sieht es personell für das Spiel am Sonntag bei Eintracht Braunschweig (13.30 Uhr/Sky) etwas besser aus – auch was das zuletzt erkrankte Sturm-Duo betrifft.