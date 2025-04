Nach dem Sprung auf Rang drei möchte Blau-Weiß an der Donau nachlegen. Helfen könnte ein ganz besonderer Motivationskünstler.

Jean Hugonet möchte mit dem FCM in Ulm (rechts, Aaron Keller) Rang drei festigen.

Magdeburg - Der 29. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga ist im Vorfeld wie gemalt für den 1. FC Magdeburg. Während sich die Konkurrenz um den Relegationsplatz in direkten Duellen aufreiben muss, bekommt es Blau-Weiß in der Fremde „nur“ mit dem akut abstiegsbedrohten SSV Ulm zu tun, der als Tabellen-17. mit dem Rücken zur Wand steht. Gute Voraussetzungen also, von denen Trainer Christian Titz aber erstmal nicht viel hält.