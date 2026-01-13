EIL:
DER FCM MITTENDRIN Abstiegskampf pur! Mehr als die halbe Liga zittert um den Klassenerhalt
So packend, ja unfassbar, wie aktuell war der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga selten. Die Volksstimme schaut sich die Gegebenheiten wenige Tage vor dem Rückrunden-Start genau an.
Aktualisiert: 13.01.2026, 14:49
Magdeburg - In den Vorjahren zog die 2. Bundesliga Fußballliebhaber vor allem mit ihrem höchst spannenden und bemerkenswerten breiten Wettstreit um die Spitzenplätze in den Bann. In dieser Saison ist es allerdings ganz anders. Diesmal herrscht im Unterhaus Abstiegskampf pur!