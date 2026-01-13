So packend, ja unfassbar, wie aktuell war der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga selten. Die Volksstimme schaut sich die Gegebenheiten wenige Tage vor dem Rückrunden-Start genau an.

Abstiegskampf pur! Mehr als die halbe Liga zittert um den Klassenerhalt

Alexander Rossipal und Co. von Dynamo Dresden mussten in der Hinrunde viel leiden.

Magdeburg - In den Vorjahren zog die 2. Bundesliga Fußballliebhaber vor allem mit ihrem höchst spannenden und bemerkenswerten breiten Wettstreit um die Spitzenplätze in den Bann. In dieser Saison ist es allerdings ganz anders. Diesmal herrscht im Unterhaus Abstiegskampf pur!