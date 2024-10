In der zweiten Hälfte wurde es torreich.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat das kurzfristig angesetzte Testspiel in der heimischen Avnet Arena am Donnerstagnachmittag mit 4:1 (1:0) gegen den Drittligisten Energie Cottbus gewonnen. Falko Michel erzielte in der 25. Minute mit einem abgefälschten Schuss aus der Distanz die Führung. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Elbestädter die Begegnung. Das zweite Tor gelang Pierre Nadjombe mit einem Flugkopfball nach einer Flanke von Baris Atik (62.). Nach einem Freistoß köpfte wiederum Cottbus-Akteur Tim Campulka zum Anschlusstreffer ein (73.). Nur vier Minuten später netzte Tatsuya Ito, Baris Atik besorgte nach einer Kombination den Endstand (86.).