Magdeburg - Während einer Trainingsunterbrechung steuerte Samuel Loric am Dienstag auf eine Person zu: Marcel Möller. So unterhielt sich der Außenverteidiger des 1. FC Magdeburg mit dem Physiotherapeuten über sein Wohlbefinden, ehe Möller zur Tube griff und ihm eine Creme aufs Bein schmierte. Danach nahm Loric, dem es nach wochenlangen Problemen mit der Achillessehne besser geht, wieder munter an der Einheit teil. Neben ihm war auch Aleksa Marusic ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Um den Angreifer kümmerten sich Möller und sein Kollege Cédric D'Antonio in den vergangenen Wochen ebenfalls häufig, er laborierte bekanntlich an Bänderrissen und an einer Bänderdehnung.

