Magdeburg. - Matchwinner Baris Atik hatte nach dem sehr überzeugenden 2:0-Sieg im Verfolgerduell gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag kein Interesse an irgendwelchen verbalen Taktierereien. „Wir sehen die Tabelle, so blind sind wir auch nicht“, antwortete der Doppeltorschütze auf die logische Nachfrage der Presse zu den Aufstiegschancen seiner Mannschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.