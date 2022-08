Der Gegner des 1. FC Magdeburg im Check: Hannover 96

Zum fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga gastiert Hannover 96 am Freitagabend beim 1. FC Magdeburg. Was hat sich beim FCM-Gegner im Sommer getan, wie ist die Stimmung im Verein und wer wird die Partie verpassen? Die Antworten im Volksstimme-Gegnercheck.

Groß war bei Hannover 96 die Freude und Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg. An diesen möchte die Mannschaft von Stefan Leitl in Magdeburg unmittelbar anknüpfen.

Magdeburg - Am Freitagabend (19. August, 18.30 Uhr) startet der 1. FC Magdeburg einen weiteren Anlauf zum zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit Hannover 96 gastiert dann eine Mannschaft in der MDCC-Arena, die mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet war, die den hohen Erwartungen bisher allerdings noch nicht gerecht werden konnte.