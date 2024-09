Magdeburg - Von der Statur war er eher klein, doch als Fußballer einer der Größten. Fast 20 Jahre lang hielt Wolfgang Steinbach dem 1. FC Magdeburg die Treue. An diesem Sonnabend feiert der einstige Mittelfeldstratege seinen 70. Geburtstag. Nicht in seiner Geburtsstadt Schönebeck, sondern mit Gattin Birgit in Fuhlendorf am Saaler Bodden. „Ein befreundeter FCM-Sponsor aus Schönebeck hat uns sein Ferienhaus überlassen. Hier gibt es einen schönen Hundestrand für unsere Nike“, so der Jubilar.

