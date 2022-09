Vor Hansa-Derby: FCM-Coach Titz im Vergleich mit Ex-Coach Härtel

Der 1. FC Magdeburg steht in der 2. Bundesliga nach acht Spieltagen fast genauso da wie vor vier Jahren. Lediglich in zwei Kategorien hat die heutige FCM-Elf im Vergleich mit 2018/2019 das Nachsehen.

Magdeburg - Rund ein Viertel der Saison in der 2. Bundesliga ist absolviert. Nach acht Partien gibt die Tabelle einen ersten Leistungsstand der Mannschaften wieder. Der SC Paderborn hat als Spitzenreiter vier Zähler Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Dahinter tummeln sich mehrere Teams, die noch nicht so richtig vom Fleck kommen. Im unteren Drittel befindet sich momentan der 1. FC Magdeburg, der am Sonnabend beim FC Hansa Rostock (13 Uhr/Sky) gastiert. Gleichzeitig treffen die Elbestädter auf Ex-Trainer Jens Härtel, der 2018/2019 mit den Blau-Weißen am achten Spieltag eine minimal bessere Bilanz vorweisen konnte.