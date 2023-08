Magdeburg - FCM-Vizekapitän Baris Atik geht es großartig. So ist der 28-Jährige laut eigener Aussage „extrem glücklich“ derzeit. „Sehr viel Spaß“ bereitet es dem Außenstürmer des Zweitligisten 1. FC Magdeburg, mit dem Team auf einer Erfolgswelle zu reiten und in dieser Serie noch kein Spiel verloren zu haben. Und vor allem hat er sein privates Glück gefunden. Mit seiner Frau Sabrina erwartet der Fußballer ja einen Sohn. Und der gebürtige Pfälzer (Frankenthal) betont: „Wir können es kaum erwarten, bis der Kleine da ist.“

Lesen Sie auch: Verpflichtet der Club noch einen Außenverteidiger?

Erstmal in Gedanken bei dieser besonderen Lebensveränderung kommt er richtig ins Schwärmen. „Für mich gehört das zum Leben, dass man eine Familie aufbaut“, verdeutlicht der Akteur des Clubs, der seinem Nachwuchs Werte mitgeben möchte und ihn auf das Leben vorbereiten will: „Ich hoffe, dass ich meinem Sohn viel beibringen kann und ihm die Welt so schön wie möglich mache.“ Atik freut sich also darauf, in dieser Form familiär Verantwortung zu übernehmen.

Dies passt zu seiner Rolle beim FCM. Schließlich übernimmt er als Führungsspieler Verantwortung. Ganz aus dem Häuschen ist der Rechtsfuß darüber, welche Entwicklung der Club eingeschlagen hat, seit er im Januar 2021 unterschrieb. „Als ich herkam, waren wir mit einem Bein in der Regionalliga. Jetzt sind wir in der zweiten Liga und gut in die Saison gestartet“, ordnet Atik ein, der sich vorstellen kann, in der Elbestadt seine Karriere zu beenden.

Atik fällt auch als Kämpfer auf

Als Gründe für das Auftreten in der bisherigen Saison sieht es der 1,69-Meter-Mann, „dass dieses Team eingespielt und hungrig ist“. Er konkretisiert: „Die Mannschaft hat Bock und das sieht man zurzeit auch auf dem Platz.“ Positive Gier strahlt auch Atik aus. Mit 42 gewonnenen Mannduellen liegt er im Unterhaus auf Rang elf der zweikampfstärksten Spieler. Hier so gut abzuschneiden, bedeutet ihm etwas, „weil „Offensivspieler grundsätzlich weniger Zweikämpfe gewinnen“.

Der temperamentvolle Akteur, der beim FCM gereift ist, muss in dieser Saison indes auch auffällig oft einstecken. Die Kontrahenten stoppen den offensiven Freigeist häufig mit Fouls. „Das zeigt mir, dass der Gegner Respekt und auch Angst hat“, meint der Angreifer hierzu. Gleichwohl gehört auch härteres Einsteigen für ihn einfach zu der Sportart dazu und er sagt in dem Zusammenhang: „Wer austeilen kann, muss auch damit rechnen, dass er was abkriegt.“

Sein Kampfgeist fiel jüngst womöglich auch dem türkischen Nationaltrainer Stefan Kuntz auf. In jedem Fall schaute sich der deutsche Fußballlehrer vor Ort die Zweitliga-Partie zwischen St. Pauli und dem FCM an. Dies postete der Coach danach auf Instagram und markierte bei seinem Beitrag Atik. Dazu, ob er vielleicht vor seinem Debüt für die türkische Nationalelf steht, äußert sich der Club-Akteur bedeckt: „Es sind aktuell nur Spekulationen und liegt nicht in meiner Hand.“

Nächste Woche Testspiel gegen Aue

Gleichwohl macht der oft lautstarke Vize-Kapitän der Magdeburger keinen Hehl daraus, dass es „für jeden Fußballer ein Traum ist, für die Nationalmannschaft zu spielen“. Und möglicherweise begeistern Kuntz ja tatsächlich sehr seine Offensivqualitäten. Düsseldorfs Shinta Appelkamp und Atik gelangen in dieser Serie die meisten Vorlagen – nämlich drei.

Getroffen hat der Unterschiedsspieler der Elbestädter im neuen Spieljahr noch in keiner Partie. Doch das betrübt ihn nicht: „Ich mache mir keinen Druck, sondern glaube, es ist wie bei einer Ketchup-Flasche.“ So kommt aus einer solchen ja zunächst oft nichts raus – und dann reichlich. Auf Fußball gemünzt formuliert das Atik so: „Wenn einmal einer drin ist, kommen die nächsten.“ Vielleicht geht es für ihn ja am Sonnabend daheim gegen Hertha BSC (13 Uhr/Sky) mit dem berühmten Ketchup-Effekt los.

Die nächste Partie, in der er daraufhin erneut treffen könnte, wäre ein Test gegen Erzgebirge Aue. Am 7. September gastiert der Drittligist ab 12 Uhr auf Platz zwei an der MDDC-Arena – Fans sind zugelassen.