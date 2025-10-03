Vor der so wichtigen Partie gegen die SV Elversberg stellten sich Beobachter und viele Fans die Frage nach der Zukunft von Trainer Markus Fiedler. Doch der Coach des 1. FC Magdeburg hat nun für Klarheit gesorgt.

Magdeburg - Die Frage, ob es für FCM-Trainer Markus Fiedler gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg um den Job gehe, war ein großes Thema in dieser Woche. Im Vorfeld der Zweitliga-Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) brachte der Coach nun jedoch zum Ausdruck: „Ich weiß nichts von einem Endspiel – im Gegenteil: Ich habe das absolute Vertrauen der handelnden Personen.“ Die Verantwortlichen seien überzeugt, dass der Weg des 1. FC Magdeburg mit ihm als Trainer aus der Krise führe.