DFB-Pokal in Saarbrücken Ex-FCM-Stürmer Brünker packt zum Wiedersehen die "Laufschuhe" ein
Am Freitagabend trifft Kai Brünker erstmals seit seinem Abschied vor zwei Jahren wieder auf den 1. FC Magdeburg. Die Volksstimme hat im Vorfeld dieses besonderen Spiels mit ihm gesprochen.
14.08.2025, 10:40
Magdeburg - Am Abend des 15. Juni klingelten bei Tobias Müller und Baris Atik zeitgleich die Telefone. Am anderen Ende der Leitung hatte jemand Redebedarf. Es war Kai Brünker, ehemaliger Aufstiegs-Sturmtank des 1. FC Magdeburg – und kommender Gegner der Elbestädter in der ersten Runde des DFB-Pokals (Freitag, 18 Uhr, Sky).