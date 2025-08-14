Am Freitagabend trifft Kai Brünker erstmals seit seinem Abschied vor zwei Jahren wieder auf den 1. FC Magdeburg. Die Volksstimme hat im Vorfeld dieses besonderen Spiels mit ihm gesprochen.

Magdeburg - Am Abend des 15. Juni klingelten bei Tobias Müller und Baris Atik zeitgleich die Telefone. Am anderen Ende der Leitung hatte jemand Redebedarf. Es war Kai Brünker, ehemaliger Aufstiegs-Sturmtank des 1. FC Magdeburg – und kommender Gegner der Elbestädter in der ersten Runde des DFB-Pokals (Freitag, 18 Uhr, Sky).