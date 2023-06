Magdeburg/Halle - Der Hallesche FC trifft in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde auf den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Der 1. FC Magdeburg bekommt es derweil mit Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg zu tun und muss dabei auswärts antreten. Das ergab die Auslosung der insgesamt 32 Partien am Sonntag.

Die Lose zog im Rahmen der "ZDF Sportreportage" Stabhochspringerin Sarah Vogel von Eintracht Frankfurt. Gespielt wird die erste Runde vom 11. bis 14. August 2023. Zeitgenaue Ansetzungen folgen durch den DFB in den kommenden Wochen, dann werden auch die Free-TV-Partien festgelegt.

DFB-Pokal: 1. FC Magdeburg zum achten Mal in Folge qualifiziert

Der HFC spielte zuletzt 2019 im DFB-Pokal und scheiterte in Runde eins am Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der FCM ist zum achten Mal in Serie für den Wettbewerb qualifiziert. Im Vorjahr unterlag der Zweitligist deutlich mit 0:4 gegen Eintracht Frankfurt. Zuletzt erreichte Magdeburg 2017 die zweite Runde.

Auslosung Fußball-DFB-Pokal, 1. Hauptrunde im Überblick:

FC Homburg - Darmstadt 98

Hallescher FC - SpVgg Greuther Fürth

SV Sandhausen - Hannover 96

VfL Osnabrück - 1. FC Köln

Atlas Delmenhorst - FC St. Pauli

FV Illertissen - Fortuna Düsseldorf

TuS Makkabi - VfL Wolfsburg

FC Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern

SpVgg Unterhaching - FC Augsburg

Rostocker FC - 1. FC Heidenheim

Jahn Regensburg - 1. FC Magdeburg

Energie Cottbus - SC Paderborn 07

FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg

VfB Lübeck - TSG 1899 Hoffenheim

TSG Balingen - VfB Stuttgart

Schott Mainz - Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen - Hamburger SV

SV Elversberg - FSV Mainz 05

Lok Leipzig - Eintracht Frankfurt

Astoria Walldorf - 1. FC Union Berlin

Viktoria Köln - Werder Bremen

FSV Frankfurt - Hansa Rostock

FC Teutonia Ottensen - Bayer Leverkusen

FC CZ Jena - Hertha BSC

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

FC Gütersloh 2000 - Holstein Kiel

SV Oberachern - SC Freiburg

TuS Bersenbrück - Bor. Mönchengladbach

Arminia Bielefeld - VfL Bochum

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04

Preußen Münster - Bayern München

SV Wehen Wiesbaden - RB Leipzig

Weitere Termine: 2. Runde: 31. Oktober - 01. November 2023, Achtelfinale: 05. Dezember - 06. Dezember 2023, Viertelfinale: 30. Januar - 07. Februar 2024, Halbfinale: 02. April - 03. April 2024, Finale: 25. Mai 2024 in Berlin