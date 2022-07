„Alle in Blau“: FCM gegen Eintracht Frankfurt - Fanmarsch zum Stadion geplant

Die FCM-Ultras von „Block U“ organisieren gleich drei Fanmärsche vor dem Pokalknaller gegen Eintracht Frankfurt. Es knistert jetzt schon in Magdeburg.

Magdeburg - Es hat das Zeug zum Spiel des Jahres für den 1. FC Magdeburg: der DFB-Pokalkracher gegen Eintracht Frankfurt am 1. August. Das wissen auch die Fans, allen voran die Ultras von „Block U“.

„Endlich liegt wieder ein gewaltiges Knister in der Luft“, heißt es in einem Aufruf von Block U. „Endlich wieder Alles oder Nichts! Endlich wieder Pokalstimmung in unserem Heinz-Krügel-Stadion“.

Die FCM-Ultras organisieren gleich drei Fanmärsche zum Pokalspiel gegen Frankfurt. Treffpunkte sind im Norden, im Zentrum und einer im Süden von Magdeburg sowie einen in Ostelbien.

Außerdem fordern die Ultras alle Zuschauer auf, mit blauer Oberbekleidung ins Stadion zu kommen. Wie schon beim 2. Liga-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf. Magdeburg jetzt schon im Pokalfieber!

Aufruf von "Block U". Screenshot: www.block-u.de

FCM: Unschönes Aufeinandertreffen mit Frankfurt

Es könnte ein heißes Match werden – buchstäblich. Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen dem FCM und der SGE aus Frankfurt 2016, das knapp im Elfmeterschießen für Blau-Weiß verloren ging, kam es zu unschönen Ausschreitungen.

Zuerst seien Rauchtöpfe im Gästeblock der Frankfurter gezündet worden, berichtete damals unter anderem der Spiegel. Kurz darauf sollen Raketen in den benachbarten Familienblock der Magdeburger geschossen worden sein. Die Stimmung soll sich immer weiter durch Chöre aus den jeweiligen Fan-Blocks aufgeheizt haben. Inklusive Platzsturm und massivem Polizeieinsatz.

Bereits vor dem Pokalknaller FCM gegen Eintracht Frankfurt wurde zudem laut kritisiert, dass das Spiel an einem Montag stattfindet.

Viel Stimmung und Hitze also schon Tage vor dem Spiel gegen die Eintracht.