Der Todesfall und die Begleitumstände bei der Partie zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg beschäftigen viele Menschen. Die Volksstimme fasst die Erkenntnisse zusammen.

Unmittelbar nach der Partie wusste das Team des 1. FC Magdeburg noch nichts von dem Todesfall.

Leipzig/Magdeburg - Auch mit etwas zeitlichem Abstand lässt es sich für alle Spieler und Stadionbesucher schwer greifen, was am Dienstag beim Pokalspiel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg abseits des Rasens geschah. Nach dem Vorfall in Düsseldorf vor anderthalb Wochen trauert der FCM bei der zweiten Auswärtspartie hintereinander um einen seiner Fans. Entsprechend schlimm fand es auch Club-Akteur Falko Michel, „wieder so etwas zu hören“.

Und der 24-Jährige ergänzte zum erneuten Todesfall: „Das stellt das Spiel in den Hintergrund.“ Magdeburgs Trainer Petrik Sander äußerte wie viele Fußballbeobachter, dass es zuletzt überhaupt eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Notfällen in Stadien gegeben hat: „Es ist traurig und häuft sich so ein bisschen.“ Der 65-Jährige befand zudem: „Solche Schicksale sind nicht schön, aber wahrscheinlich gehört das zum Leben dazu.“

Kontroverse Diskussionen im Internet

Für die Akteure des 1. FC Magdeburg war es schockierend, als sie nach der Partie in der Kabine von jenem Kollaps erfuhren, der sich rund eine Stunde vor Spielbeginn im Umlauf des Stadions ereignete.

„Wir haben keinerlei Infos darüber gehabt“, erklärte Sander, der annahm, dass es den vielen FCM-Fans in der Red Bull Arena genauso gegangen ist. Ein Reporter hatte ihn auf den lauten Support der Magdeburger Anhänger trotz des Todesfalls angesprochen.

Sander nimmt Fans in Schutz

„Man kann den Jungs mitnichten mangelnde Sensibilität vorwerfen“, meinte Sander zum Fanverhalten. Der Coach verwies auf die Situation in Düsseldorf, wo beide Fanlager über die gesamte Partie schwiegen aufgrund der dortigen Tragödie. Erwartungsgemäß war es nach der Pokalpartie nun ein kontrovers diskutiertes Thema im Internet, dass die FCM-Anhänger diesmal nicht still blieben im Gegensatz zu den Leipzigern.

Manche Nutzer in den Sozialen Medien meinten ebenfalls: Bestimmt hätten die mitgereisten Fans aus der Elbestadt während des Spiels nichts gewusst von der Lage. Faktisch gab es mitgereiste Fans, die es tatsächlich erst nach der Partie erfuhren. Doch im Internet waren auch kritische Stimmen zu vernehmen. Es müsse doch auffallen, wenn die Heimfans schweigen, lautete etwa ein Vorwurf.

Es habe vor dem Spiel, während der Partie und in der Halbzeitpause Kommunikation in Richtung FCM gegeben. Dies sei über die Fanbetreuung, die Medienabteilung und über die Geschäftsführung inklusive Präsidium erfolgt.

Große Anteilnahme in ganz Fußball-Deutschland

Der Club teilt auf Volksstimme-Nachfrage mit: „Nach Rücksprache mit unseren Fanbeauftragten und der Fanszene haben wir die Rückmeldung erhalten, dass ein Großteil der Fans im Gästeblock keinerlei Kenntnis über den späteren Tod der betroffenen Person hatte. Auch die Stadiondurchsage in der zweiten Halbzeit war im Gästebereich nicht hörbar.“

Leipzig-Coach Ole Werner formulierte indes auf der Pressekonferenz seine „aufrichtige Anteilnahme“. Die beiden Vereine taten dieselbe über mehrere Wege kund, ebenso Petrik Sander. Und im Internet brachten viele Fans ihre Trauer zum Ausdruck – Anhänger des FCM und von RB Leipzig ebenso wie Fußballliebhaber aus der gesamten Republik.