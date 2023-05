Der 1. FC Magdeburg könnte Braunschweig am Wochenende Schützenhilfe leisten. Derweil ist nun klar, wann genau der Club in die Sommervorbereitung startet.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg startet am 21. Juni in die Vorbereitung für die neue Zweitliga-Saison. Am letzten Spieltag der aktuellen Serie greifen die Blau-Weißen derweil noch einmal in den Abstiegskampf ein. Denn sie empfangen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den Tabellen-16. aus Bielefeld. Die Volksstimme wirft einen Blick auf die Konstellation im Keller. Dabei steht mit Paderborn auch der Ligafünfte, der sich mit Nürnberg duelliert und bei dem es aktuell viel Wirbel um den Trainer gibt, im Fokus. Der FCM kann indes den „Freunden“ aus Braunschweig helfen.