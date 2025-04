Der Wettstreit um die ersten drei Plätze in Liga zwei ist schon die ganze Saison eng. Am Wochenende wurde nun aber eine neue Stufe des Irrsinns erreicht. Die Schlaglichter des 29. Spieltags:

Magdeburg. - Mit den Punktverlusten von Köln und Hamburg am Freitagabend fing alles an. Der 1. FC Magdeburg und der 1. FC Kaiserslautern stimmten am Sonnabend mit ihren Niederlagen ein. Und am Sonntag machte der SC Paderborn den kollektiven Blackout der bis dato größten Aufstiegsanwärter mit seiner 1:2-Pleite gegen Düsseldorf perfekt.