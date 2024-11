Magdeburg - Baris Atik (1. FC Magdeburg): „Ich glaube, dass es in der ersten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel war. In die zweite Halbzeit sind wir sehr gut reingekommen, haben verdient das 1:0 gemacht und durch einen individuellen Fehler das 1:1 bekommen. Durch einen Standard, was auch nicht so passieren darf, kam das 2:1. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, es wurde sehr wild. Aber natürlich gehst du zuhause dann ins Risiko, weil du ja noch das 2:2 machen willst. Am Ende ist es nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Ich glaube, dass wir viel Verbesserungspotenzial haben.“

