Hat wohl gute Chancen, in der FCM-Startelf zu stehen: Mohammed El Hankouri (l.), hier gegen SIlas Gnaka.

Magdeburg - Christian Titz startet mit dem 1. FC Magdeburg in das Zweitliga-Jahr 2024. Hat der Trainer der Blau-Weißen in diesem bestimmte Vorsätze? „Mein Vorsatz ist immer gleich und ähnlich. Ich freue mich darauf, auf die Menschen zu treffen und mich mit ihnen auszutauschen“, so der 52-Jährige, der sich für seine Mannschaft nur eines wünscht: Gesundheit. Dahingehend „sind wir bis dato auch gut durchgekommen“. Lediglich die beiden Stürmer blieben nicht verschont.