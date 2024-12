Der 1. FC Magdeburg hat in der Fairplay-Statistik noch viel Luft nach oben. Eine unfaire Mannschaft sind die Blau-Weißen deshalb aber nicht zwingend.

Magdeburg - Es sind Zahlen, die man dem 1. FC Magdeburg in dieser Form nicht zutraut. In der aktuellen Fairplay-Tabelle der 2. Bundesliga rangieren die Sachsen-Anhalter auf dem drittletzten Platz. Drei Platzverweise (jeweils Gelb-Rot) hat der Club in 14 Spielen bereits kassiert, die 39 Gelben Karten gegen das Team zählen ebenso zur negativen Spitze wie die gleich vier Verwarnungen gegen Teamoffizielle. Allein Trainer Christian Titz wurde schon zweimal wegen zu heftigen Reklamierens mit einer Karte bedacht. Ist der FCM, der unter Titz eigentlich für seinen feinen und fairen Ballbesitzfußball bundesweit geschätzt wird, plötzlich zu einer Tretertruppe verkommen?