Der 1. FC Magdeburg bestreitet am Mittwochabend das erste Testspiel. Für die neue Saison in der 2. Bundesliga gibt es beim Club einige Vorsätze.

Magdeburg - In der Magdeburger Avnet Arena herrschte gestern Abend beim Sponsorenfest, dem sogenannten Club-Picknick, beste Stimmung. Und dies lag nicht nur an dem prächtigen Sommerwetter und den Köstlichkeiten am Buffet, sondern auch an der Vorfreude auf die neue Saison, in deren Vorbereitung der FCM heute bei Blau-Weiß Loburg (18 Uhr) ihr erstes Testspiel bestreiten.