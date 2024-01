Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bei der ersten öffentlichen Einheit des 1. FC Magdeburg im neuen Jahr am Mittwoch war einiges los. Circa 20 Fans schauten dem Zweitligisten vorm Abflug in die Türkei an diesem Donnerstag zu. Und auf dem Rasen herrschte reges Treiben. Denn mehrere Akteure wie Silas Gnaka sind rechtzeitig fürs Trainingslager auskuriert. Nur Luca Schuler und Julian Pollersbeck fehlten verletzt. Daniel Elfadli befindet sich bekanntlich bereits mit der libyschen Nationalelf in Antalya.