Luca Schuler (von links), Herbert Bockhorn, Leon Bell Bell und Jamie Lawrence mit Sportgeschäftsführer Otmar Schork. Luc Castaignos fehlte bei der Veranstaltung in der MDCC-Arena.

Magdeburg - Am Mittwochabend standen die Fans des 1. FC Magdeburg bei der Verabschiedung von Leon Bell Bell auf und klatschen lange Beifall. Denn dem dienstältesten FCM-Profi, der seit 2019 das Trikot des Clubs trägt und nach fünf Saisons geht, wollten die rund 3.000 Anhänger in der MDCC-Arena unbedingt gebührend Lebewohl sagen. Auch Herbert Bockhorn, neben Bell Bell der zweite Stamm-Außenverteidiger in der abgelaufenen Zweitliga-Saison, verabschiedeten die Blau-Weißen im Rahmen ihres Grillfests.

Zudem verlassen Angreifer Luca Schuler, sein Sturmkollege Luc Castaignos und Innenverteidiger Jamie Lawrence den Verein. Wohin es die verabschiedeten Profis zieht, ist bislang nicht bekannt. Die Ausnahme stellt Abwehrspieler Lawrence dar. Nach seiner zweijährigen Leihe kehrt er bekanntlich zumindest vorerst zu Stammverein Bayern München zurück. Der Kader des FCM wird sich im Laufe des Sommers weiter verändern. Weitere Abgänge sind möglich, Neuzugänge werden vorgestellt.