Selbstkritischer Torwart Debatte um FCM-Kapitän: Das stört Reimann an der Kritik an seiner Person

Nach dem 5:4-Erfolg bei Greuther Fürth wurde wieder einmal heftig Kritik an Dominik Reimann geübt. Der Kapitän des 1. FC Magdeburg hat gelernt, damit umzugehen, tut sich aber dennoch schwer mit der Art und Weise.