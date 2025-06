Sportlich ist Keeper Dominik Reimann beim 1. FC Magdeburg auch unter dem neuen Coach gesetzt. Wer aber künftig die Binde trägt, möchte sich Fiedler in Ruhe überlegen.

So denkt der neue FCM-Trainer Markus Fiedler über Torhüter Dominik Reimann

Dominik Reimann startet mit einer Typveränderung in die neue Saison. Bleibt er auch unter dem neuen trainer Kapitän des 1. FC Magdeburg?

Magdeburg. - Es war ein ziemlich heftiger Wind, der am Montag beim Trainingsstart des 1. FC Magdeburg über den frisch verlegten Hybridrasen-Platz im Schatten der Avnet Arena wehte. Wer es metaphorisch mag, könnte von einem Wind der Veränderung sprechen. Denn so einiges bei den Blau-Weißen hat sich in der nun beendeten Sommerpause erneuert.