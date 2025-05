Hatten Freude am Beantworten der Fragen: Geisthardt (von links), Titz und Schork.

Magdeburg. - Bevor es für den 1. FC Magdeburg an diesem Freitag ab 18.30 Uhr gegen Preussen Münster um wichtige Zweitliga-Punkte im Aufstiegsrennen geht, stand am Mittwoch zur selben Uhrzeit eine andere FCM-Veranstaltung an: Der Fanabend mit Trainer Christian Titz, dem kaufmännischen Geschäftsführer Martin Geisthardt und Sportchef Otmar Schork. Die Volksstimme verfolgte den Verlauf der Zusammenkunft vor Ort und machte drei Beobachtungen.