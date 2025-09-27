weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
kolumne: DREIERKETTE FCM-Ikone Axel Tyll über die Situation des Tabellenletzten: Was meiner Meinung nach jetzt wichtig ist

Bei der Volksstimme-Dreierkette schauen drei Legenden des 1. FC Magdeburg wöchentlich auf die aktuelle Lage. Vor der extrem wichtigen Partie in Karlsruhe fordert Axel Tyll mehr Ruhe im Umfeld.

27.09.2025, 06:00
Axel Tyll hatte klare Ideen, wie der Weg des 1. FC Magdeburg aus der Krise aussehen soll. (Grafik: Imago - Christian Schroedter/Philipp Truxa) 

Magdeburg - "Auch wenn wir aktuell Tabellenletzter sind, sollten Mannschaft und Trainer nicht verdammt werden, sondern in Ruhe arbeiten können. Jetzt auf das Team des 1. FC Magdeburg eindreschen, kann jeder.