Dreierkette des FCM sorgt für Kuriosum in Ulm

An Jean Hugonet (rechts) war in Ulm kein Vorbeikommen.

Ulm. - Das Zahlenwerk zum Auswärtsspiel des 1. FC Magdeburg beim SSV Ulm spiegelt das wider, was von einem Aufeinandertreffen zwischen Abstiegskandidat und Spitzenmannschaft erwartet werden durfte. Die Elbestädter dominierten nahezu alle wichtigen Statistiken. Vor allem in puncto Ballbesitz (61 %), Anzahl der gespielten Pässe (456:251) und Passquote (85 %:72 %) lagen zwischen beiden Teams Welten. In den wichtigsten Kategorien waren es aber die Spatzen, die dem FCM den Rang abliefen.