Fürth - In der Schlussphase der Zweitliga-Partie bei Greuther Fürth am Sonnabend waren die Fans des 1. FC Magdeburg besonders laut. Genau wie ihr Team glaubten sie weiter an den späten Ausgleich. Als das Tor für die Blau-Weißen dann mit der letzten Aktion der Begegnung wirklich fiel, spielten sich auf dem Rasen des Sportparks Ronhof siegesähnliche Jubelszenen ab. Und wahrhaftig fühlte sich das 1:1 (0:0) für die Elbestädter aufgrund des Verlaufs wie ein Sieg an. „Wenn du den Ausgleich mit dem Abpfiff machst, ist es natürlich glücklich“, sagte FCM-Coach Christian Titz.