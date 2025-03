Nach dem umjubelten Sieg gegen Darmstadt ging es in den Interviews von Livan Burcu und Abu-Bekir El-Zein auch um ihren Traum, mit dem 1. FC Magdeburg aufzusteigen.

Magdeburg - Livan Burcu hatte beim 4:1-Sieg gegen den SV Darmstadt viele Läufe in hohem Tempo absolviert. Trotzdem zog der Außenstürmer nach seiner Auswechslung und bei aller Erschöpfung noch einmal zu einem Sprint an, wollte er doch mit Abu-Bekir El-Zein dessen Tor zum 3:1 feiern. „Abu ist ein guter Freund von mir. Ich freue mich sehr für ihn“, frohlockte Burcu. Und El-Zein erklärte mit Blick auf seine Reservistenrolle beim FCM in den vergangenen Monaten: „Livan war der, der mir die ganze Zeit Mut zugesprochen hat.“