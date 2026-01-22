Eil
Historie eines Ost-Klassikers Als es im "Elb-Clásico" zwischen FCM und Dynamo noch um Titel ging
Am Samstag kämpfen der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden um wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Knapp 50 Jahre zuvor ging es zwischen beiden Vereinen in der DDR-Oberliga noch um viel mehr.
Aktualisiert: 22.01.2026, 12:12
Magdeburg/Dresden – Das bevorstehende Zweitligaduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr/live auf Sky und Nitro) zieht die Fans in seinen Bann. Beide Teams konnten ihre Spiele zum Auftakt der Rückrunde erfolgreich gestalten.