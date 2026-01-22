weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Historische Rivalität: FCM und Dynamo Dresden vor "Elb-Clásico" im Fokus

Eil
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben

Historie eines Ost-Klassikers Als es im "Elb-Clásico" zwischen FCM und Dynamo noch um Titel ging

Am Samstag kämpfen der 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden um wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Knapp 50 Jahre zuvor ging es zwischen beiden Vereinen in der DDR-Oberliga noch um viel mehr.

Von Hans-Joachim Malli Aktualisiert: 22.01.2026, 12:12
Giganten des Ost-Fußballs: Hans-Jürgen Dixie Dörner (links, Dynamo Dresden) und Joachim Streich (vorne rechts, 1. FC Magdeburg)
Giganten des Ost-Fußballs: Hans-Jürgen Dixie Dörner (links, Dynamo Dresden) und Joachim Streich (vorne rechts, 1. FC Magdeburg) (Foto: IMAGO/Sächsische Zeitung)

Magdeburg/Dresden – Das bevorstehende Zweitligaduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr/live auf Sky und Nitro) zieht die Fans in seinen Bann. Beide Teams konnten ihre Spiele zum Auftakt der Rückrunde erfolgreich gestalten.