Rivalität, Hitze, Gänsehaut: Im Dresdner Hexenkessel setzte sich Magdeburg knapp durch und schrieb damit ein Stück Vereinsgeschichte.

Baris Atik bereitete beide Treffer für den 1. FC Magdeburg vor.

Magdeburg/Dresden/DUR – Der Abpfiff war längst verhallt im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion, da feierten die Spieler des 1. FC Magdeburg mit den mitgereisten Fans euphorisch den Derbysieg. Auf der anderen Seite diskutierten geknickte Fans der Schwarz-Gelben über den Fehlstart in der 2. Bundesliga.