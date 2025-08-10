weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburger Willens-Sieg im Dresdener Hexenkessel

Elb-Clasico Magdeburger Willens-Sieg im Dresdener Hexenkessel

Rivalität, Hitze, Gänsehaut: Im Dresdner Hexenkessel setzte sich Magdeburg knapp durch und schrieb damit ein Stück Vereinsgeschichte.

Von Nico Esche 10.08.2025, 16:00
Baris Atik bereitete beide Treffer für den 1. FC Magdeburg vor.
Baris Atik bereitete beide Treffer für den 1. FC Magdeburg vor. (Foto: IMAGO / Jan Huebner)

Magdeburg/Dresden/DUR – Der Abpfiff war längst verhallt im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion, da feierten die Spieler des 1. FC Magdeburg mit den mitgereisten Fans euphorisch den Derbysieg. Auf der anderen Seite diskutierten geknickte Fans der Schwarz-Gelben über den Fehlstart in der 2. Bundesliga.