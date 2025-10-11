Lange fieberte Eldin Dzogovic vom 1. FC Magdeburg der Begegnung zwischen Deutschland und Luxemburg entgegen. Mit dem Verlauf des für ihn so außergewöhnlichen Spiels ist er sehr zufrieden.

DAS SAGTE DER LUXEMBURGER NACH DER PARTIE

Eldin Dzogovic hoffte vorab auf Zweikämpfe mit Florian Wirtz – und er bekam sie.

Sinsheim - Mit zunehmender Spieldauer wurde Eldin Dzogovic am Freitagabend immer nervöser. Auch als Luxemburgs Nationaltrainer Jeff Straffer bereits vier Einwechslungen vorgenommen hatte, machte sich der Akteur des 1. FC Magdeburg noch warm. Folglich hatte der 22-jährige Angst, dass sein großer Wunsch, im Duell mit seiner Wahlheimat Deutschland auf dem Feld zu stehen, am Ende nicht wahr wird.