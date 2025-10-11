DAS SAGT DER LUXEMBURGER NACH DER PARTIE Gegen Deutschland eingewechselt: Minuten des Glücks für FCM-Akteur Dzogovic
Lange fieberte Eldin Dzogovic vom 1. FC Magdeburg der Begegnung zwischen Deutschland und Luxemburg entgegen. Mit dem Verlauf des für ihn so außergewöhnlichen Spiels ist er zufrieden.
Aktualisiert: 11.10.2025, 11:05
Sinsheim - Mit zunehmender Spieldauer wurde Eldin Dzogovic am Freitagabend immer nervöser. Auch als Luxemburgs Nationaltrainer Jeff Straffer bereits vier Einwechslungen vorgenommen hatte, machte sich der Akteur des 1. FC Magdeburg noch warm. Folglich hatte der 22-jährige Angst, dass sein großer Wunsch, im Duell mit seiner Wahlheimat Deutschland auf dem Feld zu stehen, am Ende nicht wahr wird.