Der 1. FC Magdeburg hat als aktueller Dritter gute Karten, aber was heißt das nach den Erfahrungen der bisherigen Saison schon?

Sehen sich der 1. FC Magdeburg (Dominik Reimann) und der HSV im kommenden Jahr in Liga eins wieder?

Magdeburg. - Wenn die Nerven beim HSV blank liegen, die Stimmung beim 1. FC Köln im Keller ist, seriöse Prognosen längst unmöglich sind und die Qualität im Kopf in zahlreichen Spielen die Qualität in den Beinen schlägt, dann ist die 2. Fußball-Bundesliga der Saison 2024/25 auf ihre Zielgerade im Aufstiegsrennen eingebogen. Drei Spieltage vor dem Ende ist alles möglich und nichts ausgeschlossen. Sicher scheint aber eines: Nur diejenigen, die trotz des großen Drucks ihre Lockerheit nicht verlieren, haben die Chance, am Ende oben zu stehen.