Magdeburg - Nach dem Topspiel in Köln wartet auf den 1. FC Magdeburg bereits das nächste Spitzenduell: Schließlich gastiert am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) der Karlsruher SC in der Elbestadt. Der FCM empfängt also als Tabellendritter die zweitplatzierten Badener. Mit einem Sieg am fünften Spieltag stürzte der KSC Schalke 04 noch tiefer in die Krise. Darum geht es bei den Schlaglichtern zum Unterhaus – ebenso um den Erfolg von Primus Düsseldorf, eine Verletzung in dieser Partie und das 5:0 (2:0) des Hamburger SV gegen Regensburg.

