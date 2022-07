Erst Finaleinzug, dann Familienzeit beim FCM

Der 1. FC Magdeburg hat souverän das Finale des Landespokals erreicht und will den Schwung jetzt mit in die 3. Liga nehmen.

Ausgelassen feierten die Spieler des 1. FC Magdeburg den Einzug ins Landespokal-Finale am 21. Mai.

Magdeburg - Es scheint fast so, als hätte Christian Titz am Freitagabend eine Vorahnung gehabt. Denn als der FCM-Trainer nach dem deutlichen 10:0 (3:0)-Sieg seiner Mannschaft im Landespokal gegen den Verbandsligisten BSV Halle-Ammendorf auf das zweite Halbfinale zwischen Einheit Wernigerode und dem Halleschen FC angesprochen wurde, da hielt er sich mit großen Prognosen, was den vermutlichen Finalgegner betrifft, vornehm zurück. „Wir wissen ja nicht, wer weiterkommt“, meinte er, „das muss erst einmal gespielt werden.“