Erst Pass-Probleme, dann Happy End für FCM-Flügelspieler Sliskovic

Die Anreise des 1. FC Magdeburg zum Trainingslager an der türkischen Riviera war am Sonntag mit leichteren Komplikationen verbunden. Erst drohte ein Trio den Flug nach Antalya zu verpassen. Dort angekommen, wurde Flügelspieler Luka Sliskovic zunächst von der Polizei aufgehalten.

Am Abend konnte Luka Sliskovic – hier links an der Seite von Sebastian Jakubiak – dann doch trainieren.

Side - Tief atmete Luka Sliskovic am Sonntag nach der ersten Einheit des 1. FC Magdeburg im neuen Jahr durch. „Die Österreicher kommen wohl doch nicht überall rein“, scherzte Co-Trainer André Kilian in Richtung des Offensivmannes. Denn danach, dass Luka Sliskovic dabei sein konnte, danach sah es wenige Stunden zuvor noch nicht aus. Sichtlich niedergeschlagen hielt sich der 26-Jährige bei der türkischen Polizei auf. An seiner Seite Mitspieler Baris Atik, der offenbar als Dolmetscher und Vermittler fungierte, zugleich immer wieder tröstende Worte und Gesten an Sliskovic richtete. Vor der Glasscheibe saßen die Co-Trainer Kilian und Silvio Bankert, die ebenso bedrückt und nahezu stumm auf ein Ergebnis warteten.