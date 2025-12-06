Mit dem Heimspiel gegen Chemie Leipzig beginnt für die Reserve des 1. FC Magdeburg die Rückrunde. Für diese verfolgen die Blau-Weißen ein Ziel, das auf eine Kuriosität zurückzuführen ist.

So einer Tabellen-Situation wie beim FCM II begegnete Daniel Wölfel zuvor noch nie.

Magdeburg - Als sich Daniel Wölfel mal wieder die Regionalliga-Tabelle anschaute, kam ihm eine verblüffende Erkenntnis, die der U-23-Coach des 1. FC Magdeburg „sehr interessant“ findet. Sie besteht in dem Fakt, gegen wen die Reserve in dieser Saison gepunktet hat – und gegen wen nicht. In seinen 17 Ligapartien blieb der FCM neunmal unbesiegt (zwei Unentschieden). Acht Begegnungen verlor Blau-Weiß also. Meistens knapp. Nur zweimal mit mehr als einem Tor.