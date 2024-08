Martijn Kaars (r.) und Co. waren nicht zufrieden.

Magdeburg - Viele Tore, strittige Szenen, mehrere Verletzungen und auch Geschehnisse abseits des Rasens: Beim 2:2 (2:1) zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04 am Sonntag war alles drin, was eine Fußballbegegnung beinhalten kann. Gästetrainer Karel Geraerts sprach von einem „Spektakel-Spiel“. FCM-Keeper Dominik Reimann pflichtete dem 42-Jährigen bei. Und der Schlussmann dachte nach der Partie besonders über eine Situation in diesem Zweitliga-Duell nach: über die Entstehung des 2:2.