Nürnberg - Rund um Felix Lohkemper ereignete sich am Sonntag eine ganz besondere Geschichte. Schließlich wurde mit ihm ausgerechnet ein Ex-Spieler des 1. FC Magdeburg zum Matchwinner für den 1. FC Nürnberg. Und überhaupt scheint dem 28-Jährigen sein ehemaliger Verein zu liegen. So traf der Angreifer nicht nur in dieser Zweitliga-Partie, sondern auch im Mai beim 2:2 zwischen beiden Teams.