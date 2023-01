Magdeburg / Belek - Der 1. FC Magdeburg hat sich noch nicht einmal richtig an das warme Türkei-Wetter im Trainingslager gewöhnt, da trainiert bereits der erste Probespieler mit. Und diese Personalie hat es in sich.

Luc Castaignos dürfte Bundesliga-Freunden bekannt vorkommen: Der 1,88 Meter große Niederländer stürmte ab 2015 ein Jahr lang für Eintracht Frankfurt. In 19 Spielen gelang dem Mittelstürmer dabei vier Tore und drei Vorlagen.

Der 30-Jährige kickte zudem unter anderem in der holländischen ersten Liga bei Feyenoord Rotterdam, in der Serie A bei Inter Mailand und bei Sporting Lissabon, in der ersten portugiesischen Liga.

Luc Castaignos absolvierte die meisten seiner Spiele in der holländischen ersten Liga, unter anderem bei Feyenoord Rotterdam. Hier im Trikot von Sporting Lissabon. Foto: IMAGO / GlobalImagens

Die meiste Zeit verbrachte er in seiner heimischen Liga, der Eredivisie. In fast 160 Spielen netzte Castaignos stabile 54 Mal ein. Nun also wieder zurück nach Deutschland? In die Zweite Bundesliga zu den „Größten der Welt“?

Castaignos zum FCM?

Leistbar wäre der Niederländer vermutlich. Sein Marktwert beträgt laut Transfermarkt.de 300.000 Euro (höchster MW: 7 Millionen Eruo). Seit Juli 2022 ist der Stürmer vertragslos, spielte zuletzt bei OFI Kreta in Griechenland - eine Ablöse wäre also hinfällig. Zudem könnte er der dringend benötigte Knipser beim Club sein, einer mit Erfahrung, der den FCM mit seinen Toren wieder in die Spur bringen könnte.

Abwarten, immerhin gilt der FCM als Verein, der gerne Spieler testet, aber auch sehr anspruchsvoll bei der Wahl seiner Arbeitnehmer ist. Zumal: Gegen den Niederländer spricht eine relativ hohe Verletzungsanfälligkeit. Seit einem Syndesmosebandriss 2015, bei dem er über 100 Tage ausfiel, verpasste er fast zwei Dutzend weitere Spiele für seine Vereine.