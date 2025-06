Julius Düker weiß aus seiner Zeit beim 1. FC Magdeburg wie Aufstieg funktioniert. Mit Blau-Weiß bejubelte er 2018 die 2. Liga. Jetzt führte er als Kapitän, Spielmacher und Torschütze den TSV Havelse in Liga 3 - und hat auch immer noch den FCM im Blick.

Ex-Magdeburger führt Havelse in Liga 3

Garbsen/Magdeburg - Vor sieben Jahren stand Julius Düker mit dem 1. FC Magdeburg auf dem Rathausbalkon und feierte den Aufstieg in die 2. Liga. Am Sonntag nun kehrt er mit dem TSV Havelse aus der Regionalliga in die 3. Liga zurück. „Das sind natürlich zwei ganz verschiedene Aufstiege. Die Vereinspower ist natürlich eine ganz andere. Hier ist alles sehr klein und familiär. Beim großen FCM waren tausende Fans auf dem Rathausplatz und bei den Spielen sind über 20.000 Zuschauer im Stadion. Aber ich würde mich für keinen der beiden Aufstiege als besonders entscheiden. Beides war und ist schön“, sagte der 29-Jährige nach dem 3:0 im Relegations-Rückspiel gegen Lok Leipzig.