In den vergangenen drei Ligapartien stand Mohammed El Hankouri (blaues Trikot) in der Startelf des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg - Das erste Training des 1. FC Magdeburg in dieser Woche ist von einer augenscheinlichen Verletzung überschattet worden. Der vielseitig einsetzbare Mohammed El Hankouri musste die rund zweistündige Einheit nach etwas mehr als der Hälfe abbrechen. So stellt sich die Frage, ob der in Rotterdam geborene Marokkaner dem Tabellendritten der zweiten Liga länger fehlt. Eine Diagnose konnte der Club auf Nachfrage der Volksstimme noch nicht nennen. Denn es stehen zunächst Untersuchungen an.

Im Video: FCM wieder auf dem Platz: Erste Trainingseinheit nach Länderspielpause

Video: FCM-Training vor Partie gegen Schalke 04 (Bericht: Yannik Sammert, Schnitt Christian Kadlubietz)

Der 26-Jährige war am Mittwoch nach einer Aktion auf dem Boden liegen geblieben und hatte angesichts der Schmerzen missmutig in Richtung Rasen geschlagen. Kurze Zeit später verließ der Fußballer, der seit diesem Sommer privat eine schwere Zeit durchstehen muss und darum nach seinem Tor beim 6:4 gegen Hertha BSC jüngst nicht jubelte, humpelnd den Platz. Er zog das rechte Bein hinterher.

Ein Trio um Bockhorn trainierte individuell

Der mögliche Ausfall vergrößert die Sorgen auf der Außenverteidiger-Position. El Hankouri hatte zuletzt als Vertreter des verletzten Herbert Bockhorn (Bänderriss im Fußgelenk) fungiert. Der eigentliche Stammspieler Bockhorn befindet sich allerdings zumindest auf dem Weg der Besserung. Am Mittwoch trainierte er wie Innenverteidiger Cristiano Piccini (Muskelverhärtung) und der Außenstürmer Tatsuya Ito (Belastungssteuerung) individuell.

Auf der Rasenfläche neben ihren Mitspielern, die nach drei Tagen des eigenständigen Arbeitens wieder zusammenkamen, lief das Trio teils langsamer sowie teils im Sprint und tastete sich auch etwas an das Leder ran. Daniel Elfadli (Bänderzerrung) und Jean Hugonet (privater Termin) standen hingegen nicht auf dem Grün. Ihren Kollegen gab das Trainerteam um Chefcoach Christian Titz wie gewohnt akribisch Hinweise.

Selbstkritisch und voller Elan

Und die Spieler selbst agierten wiederum selbstkritisch. „Ich schwöre, wir schenken alles her“, monierte etwa Kapitän Amara Condé bei einer der vielen Trainingsformen mit Ball. Insgesamt gingen die Blau-Weißen nach dem Wochenende ohne Einheit kraftvoll zur Sache. Das zeigte sich zum Beispiel in einer Szene, in der Ahmet Arslan Leon Bell Bell foulwürdig abräumte – robust und energisch, aber nicht überhart. Rund um die Ausführung eines indirekten Freistoßes erhitzten sich derweil die Gemüter.

Die Wasserkisten waren indes aufgrund der spätsommerlichen Hitze ein beliebtes Ziel der Blau-Weißen, die am Nachmittag in den Kraftraum gingen. In einer Pause warf Baris Atik Torhüter Dominik Reimann in hohem Bogen zu und der fing sie gekonnt. Dies kommentierte ein Fan humorvoll und lachte. „Wenn er das nicht könnte, wäre es schlimm“, sagte Atik daraufhin ebenfalls mit einem Lachen über die Reaktion des Keepers. Gewiss würde es den Offensivakteur und seine Kollegen freuen, wenn Reimann auch am Sonnabend auswärts beim FC Schalke (20.30 Uhr/Sky und Sport1) die Bälle so gekonnt hält wie in dieser Situation die Flasche.