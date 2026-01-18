Der derzeitige Erfolg des 1. FC Magdeburg fußt insbesondere auf den spielerischen Stärken. Doch ebenso positiv fiel in Braunschweig auf: Die Spieler agieren nach dem Schlussspurt im Jahr 2025 keineswegs nachlässig.

Braunschweig - Falko Michel war beim 3:0 des 1. FC Magdeburg in Braunschweig am Freitag nach seinem Infekt nicht komplett fit. Zwar ging es dem 25-Jährigen von Tag zu Tag besser, dennoch schilderte er im Anschluss an den Sieg: „Ich muss noch ab und an husten, wenn ich am Laufen bin und dann wieder in eine Ruhephase komme.“ Das Trainerteam erkundigte sich während der Partie immer mal wieder beim Akteur – der mittlerweile so wichtig ist – nach seinem Wohlergehen.