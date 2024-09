Magdeburg - Falko Michels bisherige Einsatzzeiten für den 1. FC Magdeburg in dieser Zweitliga-Saison sagen viel über seine Entwicklung aus. Beim ersten Spiel fehlte der 23-Jährige im Kader, daraufhin saß er 90 Minuten auf der Bank. Es folgten eine Einwechslung in der Nachspielzeit, dann eine in der 81. Minute und eine weitere am Sonnabend zur Pause. Kurzum: Der Neuzugang findet sich immer besser ein beim Club.

