Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Düsseldorf - Zum Glück ist diese zuletzt kaum noch ansehnliche Zweitliga-Saison endlich vorbei für den 1. FC Magdeburg. Die Elbestädter verabschieden sich mit einer 2:3 (1:2)-Niederlage zum Abschluss der Serie bei Fortuna Düsseldorf (3. Platz), das aufgrund der bevorstehenden Bundesliga-Relegation mit einer B-Elf antrat und achtmal in der Startelf wechselte, als Tabellen-14. in die Sommerpause. Doch dafür, dass es danach beim Club in der dritten Spielzeit hintereinander in der 2. Bundesliga unbedingt besser laufen wird, spricht nicht sonderlich viel.