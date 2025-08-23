Das erste Spiel des 1. FC Magdeburg gegen seinen Ex-Trainer Christian Titz ging verloren. Hannover 96 nutzte die Fehler der Magdeburger.

Magdeburg/Hannover/DUR – Der 1. FC Magdeburg reiste am 3. Spieltag der 2. Bundesliga zu Hannover 96. In der Leine-Stadt traf der FCM auf seinen Ex-Trainer Christian Titz. Ein besonderes Duell für die Fans der Magdeburger.

Zuletzt gewann der FCM im DFB-Pokal gegen den 1. FC Saarbrücken. Dort starteten unter anderem Falko Michel und Tobias Müller. Beide Spieler mussten in der Startelf für Laurin Ulrich und Marcus Mathisen machen. Neuzugang Max Geschwill startete überraschend für Herbert Bockhorn, der sich offenbar beim Warm-up verletzt hat.

Die Partie begann als muntere Anfangsviertelstunde. Der FCM hatte dicke Chancen durch Laurin Ulrich, Martijn Kaars und Rayan Ghrieb. Doch auch die Gastgeber versuchten ihrerseits Nadelstiche zu setzen. Das Tor erzielte in der 17. Minute Hannovers Hayate Matsuda.

Hannover trifft gegen FCM per Doppelschlag

Die Magdeburger rissen sich selbst riesige Lücken im defensiven Mittelfeld. Noel Aseko schoss im Fallen aus rund 13 Metern, Dominik Reimann ließ den Ball nach vorne klatschen und Matsuda staubte ab. Aus Sicht der Magdeburger der klassische Fall von: Wenn man die Tore vorne nicht macht, schlagen sie hinten ein.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Hannover per Eckball auf 2:0. Ime Okon nahm traf per Kopf. Den Magdeburgern fehlen bis dahin die Präzision bzw. die zündenden Ideen.

In der 36. Minute traf der FCM zum Anschluss. Lubambo Musonda dribbelte auf rechts und flankte. Hannovers Okon hielt den Ball mit dem Arm auf, während er im Strafraum stand. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß. Kaars verwandelte im Nachschuss zum 2:1. Benjamin Kellmann traf in der Nachspielzeit zum 3:1.

Mit der Niederlage endete die Mini-Siegesserie von zwei erfolgreichen Pflichtspielen in Folge für den FCM. Am 31. August (13.30 Uhr, live bei Sky) trifft der FCM als Nächstes auf Greuther Fürth.