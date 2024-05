Der 1. FC Magdeburg hat einen Nachfolger für Thomas Hoßmang als NLZ-Leiter gefunden. Er ist kein Unbekannter an der Elbe.

Carsten Müller trainierte interimsweise auch die Profis des FCM - wie in der Saison 2011/12 in der Regionalliga Nordost.

Magdeburg - Carsten Müller ist sogar eingesprungen, wenn den Profis mal der Coach ausgegangen war: In den Saisons 2009/10 und 2011/12 war er beim 1. FC Magdeburg als Interimstrainer eingesprungen. Diese Funktion übernahm er zwischenzeitlich auch nach seinem Wechsel im Januar 2015 zum FC Erzgebirge Aue. Aber auch dort kümmerte er sich in erster Linie um das, was den 52-Jährigen schon beim Club ausgezeichnet hatte: um die Förderung der Talente.