Mit Spannung wird das Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden erwartet. Das war im FCM-Talk aber nur ein Thema unserer Experten.

Der 1. FC Magdeburg empfängt am Samstag Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Unsere Experten blicken im Video-Talk voraus auf den Elbclasico der 2. Bundesliga.

Magdeburg/DUR - Alles ist bereitet für ein packendes Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden am Samstagabend in der 2. Bundesliga.

Die Avnet Arena ist zum Elb-Clásico ausverkauft, beide Teams gewannen zuletzt im Abstiegskampf und es geht vor allem für die Fans beider Lager um mehr als nur drei Punkte.

Das Spiel mit großer DDR-Oberliga-Vergangenheit schreibt viele Geschichten und kennt viele Themen. Über einige davon sprach Moderator Torsten Grundmann im FCM-Talk mit seinen Gästen Tobias Buschendorf (Volksstimme) und Nico Esche (Magdeburg Blau-Weiß).

FCM-Talk vor Dynamo-Heimspiel im Video

Einig sind sich die langjährigen FCM-Journalisten darin, dass Magdeburg als Favorit ins Duell geht. Weniger einig sind sie sich, was das Ergebnis angeht.

Neben dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden geht es im Video-Talk auch um das Türkei-Trainingslager, den Aufschwung unter Trainer Petrik Sander und das noch bis zum 1. Februar geöffnete Transferfenster.